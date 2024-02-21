Очищают и обеспечивают бесперебойную работу: топ-3 каши для печени

Чтобы печень работала без сбоев, важно следить за рационом. Существуют каши, которые способствуют очищению этого органа и обеспечивают его бесперебойное функционирование.

Среди этих каш – тыквенная, пшенная, овсяная. Они не только вкусны, но и полезны. Об этом пишет Радиотрек.

Тыквенная каша

Благодаря содержанию антиоксидантов тыквенная каша ускоряет регенерацию клеток печени. Она содержит витамины A, C, E, B, а также калий, кальций, фосфор, магний и серу, полезные для всех систем организма.

Кроме того, в тыкве есть редкий витамин T, способствующий выведению шлаков, сгоранию жиров и снижению плохого холестерина. Эта каша не только очищает печень, но и помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

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Пшенная каша

Пшенная каша богата белками, железом, фосфором, магнием и витаминами группы B. Также она содержит антиоксиданты, которые ускоряют выведение токсинов и уменьшают нагрузку на печень. Благодаря липидам пшенная каша способствует сгоранию лишнего жира и шлаков.

Овсяная каша

Овсянка – одна из самых популярных каш в мире. Она нормализует работу желудочно-кишечного тракта и снижает кислотность. Также овсянка способствует усвоению жиров, уменьшая нагрузку на печень и выведению токсинов.

Овсянка содержит кальций, калий, фосфор, магний, железо и клетчатку, обеспечивая продолжительное насыщение и добавляя энергии. Это позволяет снизить употребление других продуктов и положительно влияет на состояние печени.

Напомним, мы уже писали, какая каша опасна для здоровья.

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