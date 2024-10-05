Очищают воздух и способствуют расслаблению: какие растения лучше для спальни
Поскольку спальня – это место отдыха и релаксации, нужно, чтобы в этой комнате был свежий и чистый воздух. Этому могут способствовать зеленые растения.
Помимо эстетического удовольствия комнатные растения способны улучшить качество воздуха, увлажнить его и даже помочь лучше заснуть. Специалисты из Garden Health рассказали, какие растения лучше всего подходят для спальни.
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Растения для спокойного сна:
Лаванда
Это ароматное растение известно своими успокаивающими свойствами. Ее аромат помогает снять стресс, улучшает сон и успокаивает нервную систему.
Жасмин
Нежный аромат жасмина способствует расслаблению и улучшает настроение. Считается, что это растение способно снизить уровень тревожности и улучшить качество сна.
Сансевьерия (тещин язык)
Это неприхотливое растение, выделяющее кислород ночью, что делает его идеальным для спальни. Кроме того, сансевьер очищает воздух от вредных веществ.
Алое вера
Это суккулентное растение не только увлажняет воздух, но и производит кислород ночью. Алоэ вера также обладает антибактериальными свойствами.
Спатифиллум
Это растение, известное как "женское счастье", очищает воздух от вредных веществ и увлажняет его. У спатифиллума также красивые белые цветы.
Специалисты добавили, что в спальне не стоит держать растения с сильным ароматом и выделяющие много пыльцы.
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