Очищают воздух и способствуют расслаблению: какие растения лучше для спальни

Поскольку спальня – это место отдыха и релаксации, нужно, чтобы в этой комнате был свежий и чистый воздух. Этому могут способствовать зеленые растения.

Помимо эстетического удовольствия комнатные растения способны улучшить качество воздуха, увлажнить его и даже помочь лучше заснуть. Специалисты из Garden Health рассказали, какие растения лучше всего подходят для спальни.

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Растения для спокойного сна:

Лаванда

Лаванда. Источник: pexels.com Лаванда. Источник: pexels.com

Это ароматное растение известно своими успокаивающими свойствами. Ее аромат помогает снять стресс, улучшает сон и успокаивает нервную систему.

Жасмин

Жасмин комнатный. Источник: simya.com.ua Жасмин комнатный. Источник: simya.com.ua

Нежный аромат жасмина способствует расслаблению и улучшает настроение. Считается, что это растение способно снизить уровень тревожности и улучшить качество сна.

Сансевьерия (тещин язык)

Сансевиерия. Источник: telegazeta.com.ua Сансевиерия. Источник: telegazeta.com.ua

Это неприхотливое растение, выделяющее кислород ночью, что делает его идеальным для спальни. Кроме того, сансевьер очищает воздух от вредных веществ.

Алое вера

Алое вера. Источник: pexels.com Алое вера. Источник: pexels.com

Это суккулентное растение не только увлажняет воздух, но и производит кислород ночью. Алоэ вера также обладает антибактериальными свойствами.

Спатифиллум

Спатифиллум. Источник: zaxid.net Спатифиллум. Источник: zaxid.net

Это растение, известное как "женское счастье", очищает воздух от вредных веществ и увлажняет его. У спатифиллума также красивые белые цветы.

Специалисты добавили, что в спальне не стоит держать растения с сильным ароматом и выделяющие много пыльцы.

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