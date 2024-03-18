Очистите за секунду: как легко и просто снять шкурку с болгарского перца

Болгарский перец мы привыкли использовать при приготовлении различных блюд. Однако очищать его – отдельное удовольствие.

Но есть один метод, который поможет сделать это через несколько секунд. Мало кто знает, что перед приготовлением его следует облить кипятком. Об этом пишет Телеграф.

Почему болгарский перец следует ошпаривать кипятком.

Оказывается, этот трюк облегчает процесс и улучшает вкус блюда, особенно если вы планируете его в дальнейшем начинять. Благодаря такой бесхитростной хитрости блюда из болгарского перца заиграют новыми красками. Все потому, что овощи станут более мягкими, ароматными и нежными.

Для этой уловки вам понадобится небольшое количество кипятка и поваренной соли. В глубокую емкость нужно налить кипяток и растворить в нем одну чайную ложку соли.

В полученную смесь нужно погрузить перцы, которые планируются готовить, и оставить их в воде как минимум на 5 минут – по истечении этого времени овощи станут мягкими и эластичными. Мякоть избавится от неприятной горечи, а начинять перцы будет проще.

Если вам нужно легко снять шкурку с болгарского перца, можно оставить овощи в кипятке на 10 минут. Тогда перцы станут еще более деликатными, просто тают во рту.

Напомним. мы уже писали, как очистить селедку за минуту.

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