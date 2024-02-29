Очистка, маски и пилинг: как подготовить кожу к весне

На пороге уже весна! После зимнего покоя нужно поскорее повернуть лицом здоровый румянец и нежность. Помогут в этом три простых процедуры, которые можно сделать в любом салоне красоты или даже дома. Они освежат кожу и обновят ее. Об этом пишет УНИАН.

Пилинг

Зимой эту процедуру делать не рекомендуется из-за морозов. Но когда на дворе тепло и заморозков больше не ожидается, пора избавиться от старых клеток кожи и вернуть ей здоровый цвет. Скрабы улучшат кровообращение, предоставят румянцу, очистят прыщи, разгладят морщинки. Это еще и приятная релаксация под музыку, пока мир ждет!

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Альгинатная маска

Такая маска подойдет для сухой кожи. Альгинат – это полезный экстракт из красных и бурых водорослей. Смешивая их с водой, получаем гель, образующий защитную пленку. После первой процедуры кожа лица станет более увлажненной, вернется упругость, начнут исчезать морщинки.

Глубокая очистка

Такой эффект дает пилинг из пировиноградной кислоты. Она проникает в глубокие слои кожи, омолаживая и регенерируя ее. К тому же помогает избавиться от угревой сыпи благодаря антисептическому действию. Поэтому рекомендована тем, кто страдает себореей.

Итак, с приближением тепла следует обновить свою кожу!

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей лица.

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