Одежда и аксессуары, которые позволят женщинам за 60 лет выглядеть молодыми красавицами: советы стилистки (видео)

Женщины после 60 лет могут и должны смотреться стильно и элегантно. Одежда – мощный инструмент, который поможет вам подчеркнуть свою красоту и чувствовать себя уверенно.

Об этом сообщила 83-летняя эксперт по моде и бывшая модель Playboy Дорри Джейкобсон. Она дала советы, как женщинам в возрасте выглядеть молодые красавицы.

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Вот несколько советов стилиста, которые помогут вам создать омолаживающий образ:

1. Цветовая гамма:

Избегайте total black: черный цвет, хоть и делает вас стройнее визуально, может подчеркивать возрастные изменения кожи. Используйте его в нижней части наряда, а для верха выбирайте более свежие оттенки.

Пастельные тона: нежные мятные, розовые, лавандовые цвета освежают и омолаживают образ, делая его легким и воздушным.

2. Силуэт:

Свободная одежда не всегда скрывает недостатки фигуры. Выбирайте вещи, хорошо сидящие по фигуре, но не обтягивающие ее. Подчеркните талию: это поможет создать женственный и гармоничный образ.

3. Длина:

Мини-юбка – не лучший выбор для 60-летних женщин. А максиюбка может усложнять образ. Идеальная длина юбки – чуть выше или на уровне колен.

4. Джинсы:

Правильно подобранные джинсы могут стать настоящим must-have в гардеробе. Выбирайте модели прямого кроя или скинни, хорошо сидящие на вашей фигуре. Избегайте джинсов с низкой посадкой и мешковатых моделей.

5. Обувь:

Забудьте о "бабушкиной" обуви! Выбирайте элегантные модели на стойких каблуках. Модные туфли или ботинки добавят вашему образу изюминку.

6. Аксессуары:

Аксессуары – это отличный способ придать вашему образу завершенности и индивидуальности. Используйте шарфы, платки, бижутерию, сумки, чтобы подчеркнуть свой стиль.

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