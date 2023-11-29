Один ингредиент изменит вкус жареного картофеля: станет еще более аппетитным

Что добавить в жареный картофель, чтобы он получился еще вкуснее

Жареный картофель – это простое и очень популярное блюдо, которое может быть еще более ароматным и вкусным, если следовать нескольким советам. В первую очередь кулинары советуют добавить один овощ для улучшения вкуса.

Вкус картофеля к лучшему могут изменить укроп, петрушка, зеленый лук, плавленый сыр, но главный ингредиент – лук. Она отлично сочетается с картофелем и мясом. Однако важно, чтобы лук не подгорел, иначе вкус точно испортится.

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Если вы не любите лук, то есть еще один волшебный ингредиент – чеснок, который придаст необычный вкус и аромат. Но учтите несколько нюансов:

1. Чеснок нужно измельчить ножом, а не пропускать через пресс и не тереть на терке.

2. Чеснок следует добавлять в конце приготовления, смешав его с солью и перцем.

3. После добавления чеснока картофель нужно перемешать только один раз и сразу снять сковороду с плиты. В противном случае чеснок пригорит, из-за чего само блюдо будет не столь вкусным.

Раньше мы писали, как правильно заморозить зеленый лук, чтобы сохранить вкусовые качества.

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