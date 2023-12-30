Один ингредиент сделает деруны нежными и воздушными: кулинарная хитрость

Деруны – отличное блюдо для завтрака, обеда или ужина. Приготовить хрустящие и золотистые картофельные оладьи очень просто, особенно если знать одну кулинарную хитрость.

Многие хозяйки привыкли сыпать в натертый картофель муку, но это ошибка. Так вы испортите вкус блюда.

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Муку лучше заменить на манку, которая сделает деруны более нежными и воздушными. Они не будут "забиты", что часто возникает с мукой.

На 500 г тертого картофеля вам понадобится 2 столовые ложки манной крупы. Но не переходят сразу к жарке после затворения. Тесто должно настояться, а манка еще должна набухнуть. Только после этого можете формировать драники и жарить на сковороде.

Лучше всего деруны вкушают со сметаной, зеленью или овощным салатом.

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