Одна простая хитрость: Как значительно улучшить оригинальный рецепт салата "селедка под шубой"

Как приготовить сельдь под шубой на Новый год.

Сельдь под шубой – это традиционное новогоднее блюдо в украинской кулинарии, которое передается из поколения в поколение. Однако некоторые повара нашли способ сделать этот салат еще более вкусным, применяя хитрость.

Секрет вкусной сельди под шубой состоит в том, чтобы избавиться от едкости и горечи лука, который является одним из основных ингредиентов салата, пишут Патриоты Украины. Для этого лук нужно мелко порезать, положить в сито и обдать кипятком. Затем лук нужно переложить в миску и перемешать с солью, молотым черным перцем, сахаром, лимонным соком и растительным маслом.

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Этот метод помогает луку стать более мягким и нежным, а также придает салату слегка сладковатый оттенок.

Кроме того, можно экспериментировать с видом лука, заменяя классическую репчатую красную крымскую, которая имеет более сладкий вкус. Перед добавлением салата рекомендуется обработать его кипятком для достижения мягкости.

Для разнообразия можно заменить сельдь на соленую скумбрию, которая придаст блюду более нежную текстуру и уменьшит количество костей.

Чтобы сельдь под шубой была еще вкуснее, можно следовать следующим советам:

Используйте свежие качественные ингредиенты.

Не перебирайте с майонезом, чтобы салат не был слишком жирным.

Перед подачей салата дайте ему настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

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