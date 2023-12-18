Одного супер-клея будет недостаточно: Как отремонтировать порванные сапоги

Все хотят иметь надежную, крепкую обувь, которая не подведет даже в непогоду. Но порванные сапоги могут испортить настроение и стать причиной травмы.

Чтобы не нести обувь к сапожнику, можно починить его в домашних условиях с помощью обычной пищевой соды, пишет сайт cpykami.

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Для этого нужно:

Тщательно очистить и полностью высушить обувь. Аккуратно обработать поврежденный участок специальным средством для удаления лака. Равномерно распределить пищевую соду по порванному месту. Нанести клей прямо на соду. Дать клею полностью высохнуть.

Пищевая сода выступает в роли адгезива, помогающего клею лучше прилипнуть к поверхности обуви. Кроме того, сода укрепляет швы и предотвращает их расслоение.

Вот несколько советов, как подклеить порванные сапоги пищевой содой:

Используйте только качественный клей, предназначенный для ремонта обуви.

Не переборщите с количеством соды, чтобы она не убила поры кожи.

Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем носить обувь.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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