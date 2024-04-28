Огород на подоконнике: какие овощи можно вырастить из обрезков

Выбрасывать обрезки овощей в мусор не стоит, если у вас есть балкон и желание заниматься огородничеством. На подоконниках можно вырастить большое количество овощей или зелени.

Более того, вы можете наслаждаться свежими овощами прямо дома совершенно бесплатно. С помощью нескольких простых шагов вы сможете вырастить новые растения из обрезков, которые раньше попадали в мусорное ведро.

Для этого вам понадобится немного терпения и умения. Вот несколько овощей, которые можно легко вырастить из обрезков прямо дома:

Зеленый лук: достаточно купить пучок лука с небольшими луковицами. Обрежьте верхушку лука и поместите корни в стакан с водой. Через несколько дней вы заметите проростки, которые уже можно использовать для кулинарных нужд.

Вас также заинтересует: Как избавиться от личинок майских жуков без химии: три реально действенных средства

Сельдерей: просто поместите корень сельдерея в миску с водой, регулярно меняя ее. Через некоторое время вы увидите, как снова появятся листики, а затем можно будет пересадить растение в горшок с землей.

Имбирь: поставьте корни имбиря в большой горшок с качественной почвой и снабдите ему влажную среду. Через несколько месяцев вы получите свежий имбирь прямо в своей кухне.

Острый перец: засейте семена перца в горшок и тщательно поливайте его. Уже через несколько недель вы увидите ростки.

Базилик: выберите стебли базилика, обрежьте их и поместите в стакан с водой. Когда появятся корешки, пересадите их в горшок с грунтом.

Листовой салат: после обрезки оставьте стебли салата с несколькими сантиметрами корня. Поместите их в большой горшок с грунтом и через несколько недель сможете собрать свежий салат.

Обычно для выращивания таких овощей не требуются особые навыки или оборудование. Через несколько недель или месяцев вы будете иметь свежие овощи прямо дома, не тратя при этом много денег.

Раньше мы писали, какие растения вырастить у дома, чтобы отпугнуть комаров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!