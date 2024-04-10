Огородники поделились уловками, как вырастить огурцы без горечи

Горькие огурцы могут испортить любое блюдо. Однако существует много способов предотвратить появление горечи в огурцах, растущих на ваших грядках.

Горький вкус огурцов вызывает органическое соединение кукурбитацина. Она содержится во всех огурцах, но в некоторых сортах ее больше, чем в других. Количество кукурбитацина может увеличиваться под влиянием стрессовых факторов, особенно когда огурцы атакуют вредители. Тогда растение активно производит кукурбитацин, чтобы защититься, пишет Better Homes & Gardens.

Также читайте Для рекордного урожая: когда можно высаживать огурцы в почву

Кукурбитацин мигрирует в плоды во время стрессовых условий выращивания. Попадая из плодоножки, горькое соединение может не распространяться по всему огурцу, что объясняет, почему половина плода горькая, а остальные плоды очень вкусны. Огуречная кожура часто содержит больше горького соединения, чем мякоть. Удаление кожуры также помогает удалить большую часть горького вкуса.

Чтобы предотвратить горечь, для посадки выбирайте сорта, имеющие меньшую способность производить кукурбитацин. Растения с более низким уровнем кукурбитацина менее подвержены горечи в неблагоприятных условиях выращивания.

Когда вы выращиваете огурцы, позаботьтесь, чтобы у них было достаточно полива. Соединение кукурбитацина накапливается в растении, когда оно пытается расти. Впоследствии кукурбитацин проникает в плоды, образуя горечь. Когда природных осадков мало, поливайте растения глубоко. Старайтесь поливать утром или поздно днем, чтобы листья могли быстро высохнуть. Грибковые заболевания чаще развиваются на листьях, которые остаются влажными в течение длительного времени.

Также огурцы нуждаются в мульчировании. Разложите слой измельченной коры, соломы или скошенной травы толщиной 2 см вокруг основания растений, чтобы помочь сохранить влажность почвы и умеренную температуру почвы. Стрессовые условия выращивания, от засухи до зноя и холода, могут вызвать горечь огурцов. Мульча борется с засушливыми условиями, создавая барьер для ограничения потери влаги почвой.

Раньше мы рассказывали, что положить в лунку при посадке помидоров, чтобы они росли вдвое быстрее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!