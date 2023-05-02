Ограничивают количество сахара и красного мяса: в чем секреты долголетия японцев

Согласно данным японского Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, продолжительность жизни мужчин составляет 81 год, женщин – 87 лет. В чем секреты долгой жизни японцев разбирался в UaPortal.

Здоровые пищевые привычки

Основу рациона японца составляют бобы, морские водоросли, рыба. Это низкокалорийные, но очень питательные продукты, уменьшающие риск рака, инсультов, диабета и инфаркта. Кроме того, японцы почти не едят сахар и красное мясо. Вместо этого их рацион в основном состоит из морепродуктов, риса, тофу, сои, морских водорослей и овощей. Они содержат ненасыщенные жиры, большое количество витаминов и минералов, что улучшает здоровье организма. Кроме того, японцы употребляют много фасоли, сои, нута, гороха, чечевицы, которые уменьшают риск рака желудка, груди, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и деменции.

Регулярное употребление рыбы

Японцы едят больше рыбы, чем жители других стран. В рыбе много полиненасыщенных жирных кислот и омега-3, благодаря которым снижается риск рака предстательной железы, поджелудочной железы, легких, печени, они полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Клетчатка

Морские водоросли и фрукты содержат большое количество пищевых волокон, благотворно влияющих на желудочно-кишечную систему и нормализующих уровень сахара в крови.

Зеленый чай

Зеленый чай является одним из основных напитков в рационе японцев. Кроме того, японцы пьют чай матча, в составе которого много антиоксидантов и полифенолов, укрепляющих иммунитет и предотвращающих развитие воспалений.

Высокий уровень физической активности

Японцы, работающие в офисе и имеющие сидячую работу, стараются много заниматься спортом. Они очень активны, много ходят и используют в любую свободную минуту для физической активности.

Философия икигай

Согласно философии икигай у вас всегда должна быть цель и повод радоваться жизни. Но только этого недостаточно, нужно всегда быть в движении на пути к своей самореализации.

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