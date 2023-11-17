Огромные летучие пауки захватили восточные регионы США: фото и видео

Пауки Джоро (Trichonephila clavata) – это большие и яркие пауки, происходящие из Азии. Они были впервые обнаружены в Северной Америке в 2013 году в Джорджии, и с тех пор их популяция быстро распространилась на юг и восток.

Недавно Джоро заметили в южной Алабаме, сообщает Аl.com. Огромный паук сидел на дереве в заповеднике Роя Б. Витакера в Пейнт-Роке, восточнее Хантсвилла.

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Отмечается, что исследователь пауков доктор Энди Дэвис из Университета Джорджии заметил, что Джоро невероятно инвазивны, настолько, что они могут практически "убежать от любого другого вида пауков".

"Они едят почти все, что поймают в свои сетки — комаров, мух, клопов или других пауков. ", – сказал профессор Клемсона Дэвид Койл.

Специалисты объяснили, что эти пауки ядовиты. Они могут путешествовать милями, "подлетая на воздушном шаре" — используя шелк, чтобы уловить ветер, несущий их в километре от привычного места жизни. Хорошая новость в том, что клыки этого паука не способны прокусить кожу человека.

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Из-за своего гигантского размера эти пауки создают "огромные многослойные паутины из золотого шелка". Благодаря своей паутине, заметил профессор Дэвид Койл, эти пауки "отлично умеют ездить автостопом на автомобилях".

Пауки Джоро (Trichonephila clavata) имеют длину тела от 2 до 5 сантиметров, а их лапы могут достигать длины 10 сантиметров. Они имеют ярко-желтый цвет с черными полосами на брюхе. Самки паука Джоро больше самцов и могут вырасти до 8 сантиметров в длину.

Пауки Джоро являются одиночными хищниками. Они плетут большие, золотистые паутины, которые могут достигать диаметра одного метра. Они используют свои паутины для ловли насекомых, мух, бабочек и жуков.

Живут такие пауки до трех лет. Самки паука Джоро могут отложить до 1000 яиц.

Пауки Джоро являются хорошими летунами и могут перемещаться на большие расстояния с помощью ветра.

Этот инвазивный вид пауков вызывает беспокойство из-за быстрого распространения. Они могут конкурировать с местными видами пауков и насекомых.

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