Огурцы выдержат любую жару: секретный ингредиент для ускорения роста плодов

Во время интенсивной жары каждый огородник стремится обеспечить свои растения всем необходимым для их выживания и развития.

Как подкормить огурцы в таких условиях, чтобы они дали хороший урожай, рассказывает ТСН.

Огурцы являются любимым овощем среди украинцев, богатым на микроэлементы и витамины. Многие из огородников стремятся вырастить их самостоятельно. Однако есть важный момент: огурцы очень чувствительны к жаре, и в период высоких температур могут не дать урожая. Они начинают страдать, когда дневная температура воздуха превышает +32 градуса.

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Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на правильный полив и его частоту. В жаркий период огурцы нуждаются в регулярном поливе и большом количестве воды. Однако воду следует лить только под корень, чтобы избежать попадания на листья, которые могут "сгореть" под палящим солнцем.

Внесение удобрений – важная процедура в жаркий период. По словам экспертов, огурцам нужна калийная подкормка, которая помогает растениям лучше переносить тепловой стресс. Для приготовления удобрения растворите 1 столовую ложку калия сульфата в 10 литрах воды и тщательно перемешайте. Полученным раствором поливайте огурцы под корень.

Подкормка борной кислотой также полезна для огурцов в жару. Она помогает избавиться от пустоцветов и адаптироваться к высоким температурам, а также бороться с гнилью. Для приготовления раствора используйте аптечную борную кислоту. Растворите половину чайной ложки борной кислоты в 50 мл горячей воды, перемешайте до однородности, а затем добавьте в ведро с чистой водой. Поливайте огурцы под корень. В течение сезона огурцы подкармливают борной кислотой трижды.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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