Окна никогда не будут идеально чистыми: популярные ошибки во время мытья стекла

Блестящие и чистые окна – это не только эстетически приятно, но и может помочь сделать ваш дом более энергоэффективным. Однако, если вы не будете осторожны, мытье окон может привести к царапинам и другим повреждениям.

Издание santeplusmag назвало шесть распространенных ошибок при мойке окон, которых вы должны избегать.

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1. Мытье окон в солнечный день

Солнце может быстро высушить моющее средство, прежде чем вы успеете его вытереть. Это может привести к появлению полос и пятен.

Если вы не можете избежать мытья окон в солнечный день, сначала нанесите моющее средство на небольшой участок окна и дайте ему постоять немного, прежде чем протереть.

2. Не удаление грязи и пыли перед мойкой

Если вы не удалите грязь и пыль перед мойкой, они смешаются с моющим средством и образуют жесткую пасту, которая может поцарапать окно.

Сначала используйте щетку или ручной пылесос, чтобы удалить грязь и пыль. Если у вас есть москитная сетка, снимите ее, затем смочите в теплой воде с мылом и очистите. Промойте, затем высушите.

3. Недостаточное количество моющего средства

Если вы не нанесете достаточно моющего средства, грязь и пыль не будут полностью растворены. Это может привести к тому, что вам придется несколько раз протирать окно, что может привести к царапинам.

4. Использование старой ткани для протирания стекла

Старая ткань может оставить на окне трудно удалить ворсинки. Вместо этого используйте тряпки из микрофибры, которые не оставляют ворсинок и хорошо поглощают воду.

5. Использование ракеля для всех окон

Ракели могут быть полезны для мытья больших окон, но они могут быть опасны для оконных рам. Если вы используете ракель на небольшом окне, будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать воду по полу.

6. Использование абразивных губок

Абразивные губки могут поцарапать окно, даже если они стары. Используйте мягкую ткань или губку, чтобы не повредить стекло.

Как правильно мыть окна

Чтобы получить блестящие чистые окна, следуйте этим советам:

С помощью чистой ткани протрите пыль из оконной рамы и подоконников, а также протрите жалюзи.

Если ваши окна нуждаются в тщательной очистке, промойте их мыльной водой, прежде чем промыть и высушить стекло.

Когда окна высохнут, нанесите большое количество средства для мытья окон, а затем бумажным полотенцем или тряпкой без ворса протрите стекло сверху вниз, чтобы оно стало блестящим.

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