Около Австралии нашли древнее затопленное поселение, где когда-то жило полмиллиона человек

Международная команда учёных под руководством археолога Касих Норман (Kasih Norman) обнаружила, что ныне затопленный северо-западный шельф Сахула был густо заселен людьми в период от 71 000 до 9000 лет назад.

Сахул – объеденный массив суши, включавший Австралию и Новую Гвинею и существовавший во времена, когда уровень моря был ниже. Площадь затопленных территорий – 400 тыс. кв. км, что в 1,6 раза больше площади Великобритании, сообщает Phys.org.

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Топография дна океана показала, что 71 000-59 000 лет назад северо-западный шельф был большим архипелагом. 29 000-14 000 лет назад территория превратилась в материковую мель - шельф.

Согласно проведенному экспертами демографическому моделированию, в разное время здесь жили от 50 тыс. до 500 тыс. человек. Быстрое повышение уровня моря 14500-14100 лет назад и 12000-9000 тыс. лет назад привело к частичному затоплению северо-западного шельфа.

Вероятно, это спровоцировало переселение популяций на другие земли. Эти результаты свидетельствуют, что северо-западный шельф Сахула являлся важным центром человеческой деятельности в период палеолита.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы получить более подробную картину заселения этого региона.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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