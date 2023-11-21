Окунитесь в детство: Как приготовить маринованное сало на зиму

Вскоре приходит зима, а вместе с ней наша кухня наполняется ароматами и вкусами, отмечающими это время года. Одним из любимых зимних лакомств является сало, особенно если оно приготовлено с вниманием и любовью.

Чтобы наслаждаться вкусом сала в течение всего года, существует универсальный рецепт с сайта przyslijprzepis, позволяющий сохранить его без лишних усилий. Этот вкусный рецепт не только позволит вам наслаждаться ароматным салом в любое время года, но и станет отличным способом сохранить тепло зимних дней в вашем доме.

Читайте также: Как выбрать качественное и вкусное сало: советы для гурманов

Ингредиенты:

1 кг сала;

2 луковицы;

2 яблока;

1 ст. кровати майорана.

Приготовление:

Сало нашинкуйте на небольшие кусочки и пропустите через мясорубку с большими отверстиями. Помещенную смесь расположите в кастрюлю и растопите на медленном огне, периодически помешивая до получения легких золотистых шкварок. Добавьте мелко нарезанный лук и через 5 минут очищенные и крупно натертые яблоки (предварительно отжав сок). Обеспечьте, чтобы сало регулярно перемешивалось. Через десять минут добавьте майоран, растирая его руками (это позволит высвободить его аромат, который станет ощутимым на сале), и добавьте щепотку паприки. Распределите сало по банкам и пастеризуйте в течение 5-8 минут после закипания.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!