Омолаживает и подчеркивает черты лица: какой цвет волос следует выбирать женщинам после 50

Выбор удачного оттенка волос может визуально сбросить несколько лет и подчеркнуть красоту лица. Этот вопрос особенно актуален для женщин после 50 лет.

Некоторые цвета могут прибавить возрасту, поэтому следует их избегать. Но мы подскажем, какой цвет омолаживает. Об этом пишет ТСН.

Подбирая цвет волос, важно учитывать:

Ваш тип кожи:

Холодный подтон: синие или серовато-сиреневые вены, серебряные украшения подчеркивают красоту.

синие или серовато-сиреневые вены, серебряные украшения подчеркивают красоту. Теплый подтон: зеленые или оливковые вены, золотые украшения делают сияющую кожу.

зеленые или оливковые вены, золотые украшения делают сияющую кожу. Нейтральный подтон: смесь синих и зеленых вен, подходят как серебряные, так и золотые украшения.

Омолаживающие оттенки:

Теплый блонд: медовый, пшеничный, бежевый. Эти оттенки освежают лицо и подходят женщинам с любым цветом кожи.

медовый, пшеничный, бежевый. Эти оттенки освежают лицо и подходят женщинам с любым цветом кожи. Шоколадный: идеальный для брюнеток, не желающих кардинально менять имидж. За такими волосами легче ухаживать, чем за светлыми.

идеальный для брюнеток, не желающих кардинально менять имидж. За такими волосами легче ухаживать, чем за светлыми. Ореховый: подходит для женщин с теплым цветотипом кожи, визуально освещает лицо.

подходит для женщин с теплым цветотипом кожи, визуально освещает лицо. Балаяж: модная техника мелирования, которая придает волосам объем и делает образ более эффектным.

модная техника мелирования, которая придает волосам объем и делает образ более эффектным. Седой блонд: элегантный и изящный вариант для женщин, которые хотят сохранить седые волосы, но сделать его более интересным.

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Признаки неудачного выбора цвета волос:

Блонд не подходит женщинам со светлой кожей, бровями и ресницами. Это делает лицо тусклым.

Пепельный блонд не рекомендуется обладательницам пепельной кожи.

Женщинам с желтоватым оттенком кожи лучше избегать золотистого блонда.

Рыжий цвет не подходит для женщин с желтоватой кожей.

Красный цвет противопоказан при куперозе и розацеа.

Темные цвета стареющих женщин со светлой кожей.

Помните, что цвет волос – это только один из элементов вашего образа. Не бойтесь экспериментировать, но при этом учитывайте свой типаж и особенности внешности.

Напомним, мы уже писали, как выглядеть моложе своего возраста.

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