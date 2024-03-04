Омолаживающие прически для женщин с сединой: эксперты показали три лучших (фото)

Красота "серебряных" волос уже давно не скрывается. Однако важно сделать его подлинным акцентом стиля.

Секрет успешных причесок и ухода за сединой раскрыли эксперты из области красоты в комментарии shefinds. Они поделились советами и лучшими идеями, которые подчеркнут естественную красоту седых волос.

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1. Вьющаяся темно-серая пикси

Звезда Тиа Моури демонстрирует красоту темно-серого кудрявого пикси, идеально подчеркивающего симметрию лица и не требующую сложных причесок. Этот стиль подходит для тех, кто ищет легкое и стильное обновление.

2. Пепельная серая пикси с челкой на бок

Актриса Джейн Фонда стала иконой стиля благодаря своему виду с пепельно-серой пикси и челкой на бок. Этот образ помогает подчеркнуть структуру лица и придает свежесть.

3. Изящная черно-серая пикси

Утонченная стрижка Хелли Берри с комбинацией черных и серых волос – отличный выбор для тех, кто хочет выделить свои седые пряди. Этот стиль придает виду изысканности и всегда выглядит стильно.

Эксперты советуют регулярно стричься, чтобы избежать ломкости и сохранить здоровые волосы. Регулярные посещения салона каждые три месяца помогут сберечь вашу прическу всегда на высоте.

Ранее эксперты показали прически, что идеально подойдут для женщин 40+, у которых тонкие волосы.

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