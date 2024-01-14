Омолаживающие прически для женщин за 40: фото лучших

Женщинам за 40 стоит позаботиться о подходящей прическе, которая будет отнимать годы. Независимо от того, у вас короткие или длинные волосы, можно выбрать ту прическу, которая будет омолаживать и скрывать морщинки.

Стилисты в комментарии SheFinds назвали шесть причесок, способных омолодить женщину и привлечь внимание к ее лучшим чертам лица. В этом списке – боб, пикси и другие простые стрижки.

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Блант боб – это простая, но стильная стрижка, которая подходит для всех типов волос. Она может быть любой длины, от короткой до средней, и имеет хороший вид на прямых или вьющихся волосах. Вы можете стилизовать ее по-разному в зависимости от вашего настроения.

Челка шторки – это модный тренд, который можно стилизовать по-разному. Вы можете носить его прямо, набок или зачесывать на верх, он может изящно обрамлять ваше лицо.

Традиционная челка – это классический вариант, который никогда не выходит из моды. Он может быть густым и тупым или тонким и острым, и он может красиво обрамить ваше лицо, скрывая морщины на лбу и висках.

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Денежные пряди (money pieces) – это освещенные пряди волос у лица, обычно они светлее или ярче основной массы волос. Достичь такого эффекта можно с помощью различных техников, начиная от классических мелирований и бейбилайтс до вплетания светлых прядей или тонких срезов. Независимо от выбранной техники, главное – чтобы эти пряди выделялись на фоне основных волос.

Пикси – это текстурированная стрижка, которая подходит для всех типов волос, но особенно для прямой или волнистой. Она проста в уходе, может визуально уменьшить возраст и придать объем и текстуру тонким волосам.

Такая прическа может помочь скрыть морщинки на лбу.

Короткий и волнистый шегги – такую прическу носили в 70-х, однако в 2024 году она также приобрела популярность. Если ваши волосы тонкие, эта текстурированная прическа сделает пряди более объемными.

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