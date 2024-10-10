Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица

Стилисты советуют женщинам после сорока обратить внимание на эти прически: они подправляют овал лица, скрывают морщинки и придают образу молодости и легкости.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает о самых модных омолаживающих стрижках для женщин 45+. Они будут в тренде в 2025 году.

Бланд боб

Омолаживающие стрижки для женщин 45+. Источник: pixabay Омолаживающие стрижки для женщин 45+. Источник: pixabay

Классическая стрижка боб давно обрела популярность и будет оставаться актуальной всегда. Один из вариантов предполагает четко структурированные пряди, которые могут доходить до уровня плеч или чуть ниже. Особый вариант блонд-боб можно подчеркнуть челкой, что не только придает взгляду глубину, но и помогает замаскировать возрастные изменения в зоне лба и глаз. Эта прическа визуально увеличивает объем и густоту волос, что делает ее идеальным выбором для обладательниц тонких и ослабленных прядей. Кроме того, боб обладает омолаживающим эффектом, создавая иллюзию подтянутого лица благодаря удлиненным прядям.

Каре

Эта стрижка остается одной из самых популярных и в 2025 году. Она считается универсальной, поскольку подходит для любой длины и текстуры волос. Важно лишь выбрать тот вариант, который лучше всего подчеркнет вашу форму лица. Стилисты советуют женщинам 45+ выбирать такие стрижки для визуального омоложения и коррекции овала лица:

многослойное каре;

удлиненное каре;

градуированное каре;

короткое каре;

боб каре;

каскад-каре;

классическое каре.

Читайте также: Подходит для всех типов волос: названа стрижка, набирающая бешеную популярность в мире

Многослойные стрижки

Омолаживающие стрижки для женщин 45+. Источник: pixabay Омолаживающие стрижки для женщин 45+. Источник: pixabay

Для женщин после сорока, не желающих радикально менять внешность, многослойные стрижки являются отличным выбором. Их основное преимущество заключается в том, что они подходят к любой форме лица и оказывают омолаживающий эффект.

Женщинам с круглым или квадратным лицом стоит обратить внимание на стрижки, которые визуально удлиняют лицо за счет прядей, обрамляющих его контуры. Чтобы подчеркнуть эффект омоложения, рекомендуется добавить длинную или косую челку.

Если ваше лицо имеет овальную форму, вам идеально подойдет многослойная стрижка длиной до плеч, акцентированная челкой, завершающейся на уровне глаз.

Для треугольного лица почти нет ограничений – любая многослойная стрижка с челкой будет смотреться выигрышно.

Каскад

Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица. Источник: pixabay Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица. Источник: pixabay

Один из лучших выборов для женщин старше сорока – это стрижка каскад. Она подходит для любой длины волос. Актуальный тренд – прическа с плавными переходами и четко структурированными прядями, которая прекрасно держит форму даже без укладки. Современный вариант каскада добавляет объема, а благодаря технике стрижки волосы становятся более подвижными, создавая эффект легкости и динамики во время движения. Каскад омолаживает образ, не требует ежедневной укладки и прекрасно смотрится даже в процессе отрастания.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!