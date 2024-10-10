Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица
Стилисты советуют женщинам после сорока обратить внимание на эти прически: они подправляют овал лица, скрывают морщинки и придают образу молодости и легкости.
Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает о самых модных омолаживающих стрижках для женщин 45+. Они будут в тренде в 2025 году.
Бланд боб
Классическая стрижка боб давно обрела популярность и будет оставаться актуальной всегда. Один из вариантов предполагает четко структурированные пряди, которые могут доходить до уровня плеч или чуть ниже. Особый вариант блонд-боб можно подчеркнуть челкой, что не только придает взгляду глубину, но и помогает замаскировать возрастные изменения в зоне лба и глаз. Эта прическа визуально увеличивает объем и густоту волос, что делает ее идеальным выбором для обладательниц тонких и ослабленных прядей. Кроме того, боб обладает омолаживающим эффектом, создавая иллюзию подтянутого лица благодаря удлиненным прядям.
Каре
Эта стрижка остается одной из самых популярных и в 2025 году. Она считается универсальной, поскольку подходит для любой длины и текстуры волос. Важно лишь выбрать тот вариант, который лучше всего подчеркнет вашу форму лица. Стилисты советуют женщинам 45+ выбирать такие стрижки для визуального омоложения и коррекции овала лица:
- многослойное каре;
- удлиненное каре;
- градуированное каре;
- короткое каре;
- боб каре;
- каскад-каре;
- классическое каре.
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Многослойные стрижки
Для женщин после сорока, не желающих радикально менять внешность, многослойные стрижки являются отличным выбором. Их основное преимущество заключается в том, что они подходят к любой форме лица и оказывают омолаживающий эффект.
- Женщинам с круглым или квадратным лицом стоит обратить внимание на стрижки, которые визуально удлиняют лицо за счет прядей, обрамляющих его контуры. Чтобы подчеркнуть эффект омоложения, рекомендуется добавить длинную или косую челку.
- Если ваше лицо имеет овальную форму, вам идеально подойдет многослойная стрижка длиной до плеч, акцентированная челкой, завершающейся на уровне глаз.
- Для треугольного лица почти нет ограничений – любая многослойная стрижка с челкой будет смотреться выигрышно.
Каскад
Один из лучших выборов для женщин старше сорока – это стрижка каскад. Она подходит для любой длины волос. Актуальный тренд – прическа с плавными переходами и четко структурированными прядями, которая прекрасно держит форму даже без укладки. Современный вариант каскада добавляет объема, а благодаря технике стрижки волосы становятся более подвижными, создавая эффект легкости и динамики во время движения. Каскад омолаживает образ, не требует ежедневной укладки и прекрасно смотрится даже в процессе отрастания.
Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.
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