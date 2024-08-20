Омолаживают и подчеркивают красоту: трендовые стрижки для женщин 50+

В нынешнем осеннем сезоне фаворитами остаются многоуровневые стрижки, не требующие сложного ухода. Эксперты по моде рекомендуют дамам за 50 обратить внимание на градуированные прически, решающие комплекс задач одновременно. Об этом пишет ТСН.

Удлиненное каре

Благодаря своей изысканности и удобству, удлиненное каре не теряет популярности уже несколько сезонов. Эта стрижка помогает женщинам выглядеть моложаво, современно и безупречно.

Универсальность этой прически делает ее отличным выбором для любой формы лица и текстуры волос. Выполненная в технике градуировки, она создает эффект воздушности и свежести, что делает ее идеальным решением для женщин за сорок.

Кошачья стрижка

Эта стрижка станет отличным выбором для тех, кто имеет тонкие или поврежденные волосы. Прическа подходит для разной длины, но лучше всего раскрывается на волосах средней длины.

Она имеет омолаживающий эффект, корректирует контуры лица и подчеркивает скулы. Эта стрижка эффективно структурирует волосы, придавая им правильную форму без лишних усилий, и сохраняет вид надолго, что позволяет посещать парикмахера реже.

Бикси

Эта стрижка сочетает элементы пикса и классического боба, прекрасно смотрится на коротких волосах. Она решает несколько задач: маскирует возрастные изменения кожи, придает волосам объем и уменьшает тяжесть нижней части лица.

Бикси подойдет тем, кто стремится придать своему образу элегантную халатность. Эту прическу можно создать как на прямых, так и на вьющихся волосах.

Пикси

Эта стрижка остается трендовой уже не первый год и является отличным выбором для женщин, желающих освежить свой облик и кардинально изменить имидж. Она визуально придает объем тонким волосам, не требуя сложной укладки.

Градируемые пряди быстро приобретают нужную форму после мытья. Для дополнительной элегантности можно дополнить прическу длинной косой челкой, что придаст образу изысканности и шарма.

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!