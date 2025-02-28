Она существует: топ фильмов о женской дружбе

Женская дружба – это опора, доверие и источник силы, помогающий пережить сложные моменты. В кинематографе ее изображают по-разному: от трогательных историй о незыблемой связи до драматических испытаний, сменяющих героинь навсегда.

РБК-Украина собрал подборку фильмов, доказывающих, что настоящая женская дружба способна преодолеть любые трудности.

"Клуб первых жен" (1996) Легкая, но одновременно эмоциональная комедийная драма рассказывает о трех женщинах, которых покинули мужчины ради младших любовниц. Объединившись, они решают не только отомстить своим эксам, но и переосмыслить жизнь, найти в ней новый смысл и поддержку друг в друге.

"Сейчас и тогда" (1995) Четыре неразлучных подруги встречаются много лет спустя после разлуки и погружаются в воспоминания о лете 1970-го – время, которое навсегда их изменило. Через флешбеки зрители видят их приключения, первые влюбленности, трудности и секреты, которые сформировали их характер и определили дальнейшую судьбу.

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"Тельма и Луиза" (1991) Один из самых известных фильмов о женской дружбе – драматическое роуд-муви о двух подругах, стремящихся уйти от обыденности в невинное путешествие. Но случайный трагический инцидент превращает их бегство в опасное происшествие, где они вынуждены бороться за свободу, справедливость и собственные убеждения.

"Запретная страсть" (2013) Две неразлучные подруги, Роз и Лил, становятся еще ближе, когда рожают сыновей, также вырастающих друзьями. Но их отношения усложняются, когда Роз неожиданно влюбляется в сына Лил, а тот, в свою очередь, стремится ответить тем же. Семейные и дружеские связи переплетаются, испытывая героинь на крепость.

"Бандитки" (2006) Сара – воспитанная аристократка, а Мария – простая фермерша. Обе

и потеряли все после жестокого налета на банк. Объединившись, они становятся напарницами, превращаясь в грозу кредитных учреждений, чтобы помочь отверженным.

Эти фильмы демонстрируют разные грани женской дружбы: от ее нежности и поддержки до сложных моральных выборов, испытывающих ее на прочность.

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