Они безгранично любят хозяина: топ-2 самые верные породы кошек

Хотя кошек часто считают независимыми созданиями, способными легко покинуть своих хозяев, некоторые породы проявляют необычайную преданность и привязанность к людям.

Среди таких пород особенно выделяются регдолы и сфинксы. Эти коты не только стремятся к постоянной близости со своими владельцами, но и демонстрируют уникальные черты характера. Об этом пишет Радиотрек.

Регдолы известны своей необычайной кротостью и терпимостью. Эти пушистые компаньоны получили свое название благодаря способности полностью расслабляться на руках, превращаясь в живую мягкую игрушку. Их потребность в человеческом обществе настолько сильна, что длительное одиночество может отрицательно повлиять на их эмоциональное состояние.

Регдол. Источник: Википедия Регдол. Источник: Википедия

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Сфинксы, несмотря на свой необычный бесшерстный вид, являются одними из самых ласковых и привязанных кошек. Они постоянно ищут физического контакта с человеком, стремясь к теплу и близости. Эта порода идеально подходит тем, кто мечтает о верном четырехлапом друге, готовом разделить не только домашнее пространство, но и кровать.

Сфинкс. Источник: Википедия Сфинкс. Источник: Википедия

Обе эти породы опровергают миф о кошачьей отрешенности, предлагая своим владельцам глубокую эмоциональную связь и постоянную компанию.

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