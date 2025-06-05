Они будут служить долго: топ моделей надежных автомобилей

Некоторые автомобили способны работать без серьезных поломок десятилетиями – и именно о них идет речь в общем рейтинге надежности от Consumer Reports и JD Power. Уже традиционно лидерами этого списка остаются японские бренды – Toyota, Honda и Mazda.

Эти производители отличаются высоким качеством сборки, минимальным количеством технических проблем и простотой обслуживания. Об этом пишет itsider.

Toyota

Автомобили Toyota стабильно входят в топы долговечности. В частности, модели Highlander, Corolla и Camry способны без потерь в характеристиках преодолевать десятки тысяч километров даже при интенсивном использовании.

Особой популярностью в Украине пользуются Corolla и Camry благодаря доступности запчастей и простоте технического обслуживания. Безоговорочным лидером среди "долгожителей" стал Toyota Land Cruiser 200 – внедорожник, способный выдерживать сверхсложные условия эксплуатации.

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Honda

Автомобили Honda известны своими надежными силовыми агрегатами. Модель Accord отличается длинным ресурсом и надежностью, что позволяет ей превосходить многих конкурентов.

Также хорошо зарекомендовали себя Honda Pilot и CR-V, годами служащие своим владельцам без существенных нареканий. Civic и CR-V считаются одними из лучших в мире по сочетанию долговечности, практичности и стоимости эксплуатации.

Mazda

Модели Mazda3 и Mazda CX-5 признаны одними из самых выносливых в своем классе. Статистика показывает крайне низкий процент обращений в сервисные центры в течение первых лет эксплуатации.

Содержание надежных моделей Mazda обходится относительно недорого: в среднем от $300 до $500 в год.

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