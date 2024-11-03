Они будут сопровождать вас в течение жизни: какие собаки дольше всего живут

Новое исследование Королевского ветеринарного колледжа, результаты которого были опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports, раскрывает интересные факты о продолжительности жизни разных пород собак. Для получения достоверных данных ученые проанализировали масштабную базу данных, содержащую информацию о более чем двух миллионах животных, сосредоточившись на случайной выборке из 30 563 собак, ушедших из жизни в период с начала 2016 по середину 2020 года.

По результатам этого основательного исследования, безоговорочным лидером среди пород-долгожителей оказался энергичный и жизнерадостный джек-рассел-терьер, представители которого в среднем живут 12,72 года. Эта порода известна своей активностью, смекалкой и крепким здоровьем, что, вероятно, и способствует их долголетию.

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Почти такой же продолжительностью жизни может похвастаться йоркшир-терьер – любимец многих семейств демонстрирует средний показатель в 12,54 года. Эти компактные, но харизматичные собаки сочетают в себе выносливость с природной элегантностью.

Замыкает тройку наиболее долговечных пород стаффордширский бультерьер со средней продолжительностью жизни 11,33 года. Несмотря на свой крепкий и атлетический облик, эти собаки оказались одними из самых жизнеспособных представителей собачьего мира.

Это исследование не только дает ценную статистическую информацию, но и может помочь будущим владельцам собак сделать осознанный выбор, учитывая фактор продолжительности жизни их потенциального четырехлапого друга.

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