Они лучше всего подходят для жизни в квартире: топ маленьких собак

Многие владельцы ищут четвероногого друга, который будет комфортно чувствовать себя в ограниченных городских просторах. Издание Daily Paws проконсультировалось с ветеринаром Деннисом Риорданом из клиники в Де-Мойне, Айова, и подготовило подборку прекрасно адаптирующихся к квартирной жизни пород.

Бишон фризе считается едва ли не лучшим компаньоном для тесного пространства. Эта порода отличается чрезвычайно радушным характером и способностью длительное время находиться в спокойном состоянии. Веся около 7 килограммов, такая собака не будет создавать дискомфорта для соседей.

Неожиданно в список попал грейхаунд – собака, известная своей сверхскоростной реакцией. Их особенность заключается в уникальном сочетании активности и склонности к длительному отдыху. Они отлично подойдут владельцам с динамическим графиком, поскольку не требуют постоянного внимания и сложного ухода.

Грейхаунд. Источник: Википедия Грейхаунд. Источник: Википедия

Кавалер Кинг Чарльз Спаниель – настоящий эталон квартирной собаки. Эти маленькие собачки отличаются интеллектом, кротостью и способностью адаптироваться к любому пространству, даже самой маленькой студии. Они тихие, спокойные и очень привязаны к хозяевам.

Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Источник: Википедия Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Источник: Википедия

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Бульдоги могут показаться тяжелыми и грозными, однако на самом деле это очень доброжелательные животные. Следует учесть несколько нюансов: из-за особенностей строения морды они чувствительны к температурным изменениям, а при отсутствии воспитания могут быть достаточно шумными.

Бульдог. Источник: Википедия Бульдог. Источник: Википедия

Бостонский терьер стал поистине фаворитом среди городских жителей. Благодаря оптимальному сочетанию размера, характера и неприхотливости эти собаки практически не создают неудобств. Они дружелюбны, компактны и прекрасно чувствуют себя в ограниченных пространствах.

Бостонский терьер. Источник: Википедия Бостонский терьер. Источник: Википедия

Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.

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