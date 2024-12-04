Они меньше всего болеют: топ здоровых пород собак

Выбирая собаку, важно предусмотреть потенциальные проблемы со здоровьем. Эксперты портала The Scotsman составили рейтинг самых здоровых пород, редко нуждающихся в частых посещениях ветеринара.

Лидером списка является австралийская пастушая собака, которая демонстрирует уникальное долголетие. Собака этой породы по имени Блюи попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря невероятному возрасту – 29 лет. Это ярко иллюстрирует потенциал относительно крепкого здоровья.

Немецкий пинчер также входит в когорту самых здоровых пород. Он почти не имеет специфических генетических заболеваний, а незначительные возрастные проблемы с глазами и бедрами легко предупредить благодаря регулярным физическим нагрузкам и надлежащему уходу.

Гаванская собака, несмотря на типичные для маленьких пород риски поражения печени и почек, в целом отличается крепким здоровьем. Большинство представителей этой породы остаются активными и жизнерадостными в течение длительного периода.

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Пудели – еще одна порода с поразительным потенциалом здоровья. Независимо от размера – стандартные, миниатюрные или большие – они могут доживать до 18 лет. Возрастные проблемы с суставами и глазами затрагивают только пожилых собак.

Неожиданным лидером списка является чихуахуа – самая маленькая собачья порода в мире. Несмотря на миниатюрные размеры, эти собачки имеют очень мало генетических заболеваний. Исключение могут быть только единичные возрастные проблемы с сердцем и глазами.

Итак, правильный выбор породы, регулярные профилактические осмотры и заботливое отношение – залог здоровой и счастливой жизни четырехлапого друга.

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