Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи

На пути к выбору идеального домашнего питомца для семьи с детьми стоит обратить внимание на определенные породы кошек, которые отличаются особой кротостью и терпением к малышам. По материалам РБК-Украина, рассмотрим наиболее подходящие породы.

Абиссинская кошка отлично подходит для семей со старшими детьми благодаря своей активности, общительности и спортивному характеру. Эти животные чрезвычайно игривые и дружелюбные, что делает их идеальными компаньонами.

Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия

Американская короткошерстная порода отличается сбалансированным характером – сочетает игривость с самодостаточностью. Эти коты могут самостоятельно развлекаться, наблюдая за окружающим миром, что особенно удобно для занятых семей.

Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия

Бенгальские кошки подходят для активных семей, ведь они энергичны и обожают игры. Однако следует научить детей правильному обращению с ними, поскольку эти коты могут не любить, когда их берут на руки.

Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия

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Бирманская порода отличается особенной доброжелательностью и терпением. Эти кошки среднего размера с длинной шелковистой шерстью и яркими голубыми глазами прекрасно ладят с детьми.

Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия

Мейн-куны, несмотря на большие размеры, носят спокойный и уравновешенный характер. Они умны, легко поддаются дрессировке и хорошо уживаются с другими домашними животными.

Википедия. Источник: Мэйн-кун Википедия. Источник: Мэйн-кун

Менская кошка активна и игрива, напоминает своим поведением собаку – может даже играть в апорт. Эта порода среднего размера отлично подходит для семей с детьми.

Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия

Регдолы особенно поражают своей нежностью и способностью расслабляться на руках. Они терпеливо относятся к детским играм, включая кукольные чаепития и катание в детских колясках, что делает их идеальными компаньонами для детей.

Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия Они могут стать настоящими друзьями для детей: топ пород кошек, идеальных для семьи. Источник: Википедия

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