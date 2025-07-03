Они не боятся ржавчины: топ кроссоверов с крепким кузовом

При выборе подержанного автомобиля важно обращать внимание не только на техническое состояние, но и способность кузова противостоять коррозии. Даже самые маленькие следы ржавчины могут со временем превратиться в серьезную проблему, поэтому лучше заранее выбрать модель, обладающую хорошей антикоррозионной стойкостью.

Некоторые кроссоверы зарекомендовали себя как особо надежные в этом аспекте. Об этом пишет uamotors.

Среди таких – Ford Escape, отличающийся хорошей защитой кузова благодаря слою цинка толщиной 5–10 микрометров. Хотя это не японский бренд, по качеству антикоррозионной защиты он не уступает своих конкурентов.

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Mazda CX-5 имеет еще более мощный уровень оцинковки – до 15 микрометров, что обеспечивает прочность кузова даже после нескольких лет эксплуатации.

Не менее известна Honda CR-V, которая сочетает в себе надежность и хорошо цинковое покрытие на уровне 10–12 микрометров.

Сходными характеристиками обладает Subaru Forester, чей кузов обработан гальваническим методом. Благодаря цинку толщиной до 15 микрометров, он длительно не подвергается ржавчине.

Toyota RAV4 также входит в число лучших в этом плане. Она обладает качественным лакокрасочным покрытием и дополнительной защитой кузова за счет цинка толщиной 10–12 микрометров.

Если соблюдать базовые правила ухода, эти автомобили могут служить годами без следов коррозии. Главное – внимательно осматривать авто перед покупкой и избегать экземпляров, у которых уже начали появляться ржавые участки. Даже самая лучшая защита не остановит процесс, если коррозия уже началась.

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