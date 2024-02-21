Они не боятся заморозков: что можно высаживать на огороде в марте
Они не боятся заморозков: что можно высаживать на огороде в марте
Как только размерзнется земля, можно сеять первые овощи и цветы, сажать морозостойкие фруктовые деревья. Рассказываем, что следует высаживать и высевать в начале весны.
Есть определенные виды растений, которые отлично чувствуют себя в земле еще до наступления тепла. Даже лучше взорвать их как только размерзнется земля. Об этом пишет ТСН.
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Что сажать и сеять в марте
- Новые фруктовые деревья – яблони, сливы, груши, вишни, абрикосы, орехи, а также жасмин и сирень. В южных регионах – персики и вишни.
- Отделайте сад от вредителей до набухания почек, чтобы защитить будущий урожай.
- Высеять на рассаду помидоры, капусту, перец, кабачки для последующей высадки в грунт.
- Высадить морозостойкие культуры – редис, раннюю морковь, горох, лук, зелень, свеклу.
- Цветы, устойчивые к заморозкам – левкой, эхинацеей, петунии, астры, колокольчики, азарину.
Важные нюансы
Перед посевом и посадкой обращать внимание на:
- Температура воздуха (не ниже +5°C)
- Влажность воздуха и почвы
- Рекомендации лунного календаря
Напомним, мы уже писали, как правильно высаживать клубнику в феврале.
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