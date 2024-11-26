Они не отойдут ни на шаг: топ самых верных пород собак
Специалист по поведению домашних животных Кертис Келли рассказывает, что преданность собак имеет генетическую основу. Это подтверждают исследования Аризонского Университета 2019 года, которые обнаружили 131 участок в ДНК собак, что влияет на формирование ключевых поведенческих черт. Об этомпишет ТСН.
Признаки преданной собаки можно определить по следующим проявлениям:
- постоянный зрительный контакт с хозяином
- мгновенная реакция на клик
- тщательное исполнение команд
- радостная встреча после разлуки
- желание быть рядом с человеком
Среди самых преданных пород выделяют:
Ротвейлер
Несмотря на репутацию опасной породы, при правильном воспитании становится надежным другом. Собаки этой породы умны и чувствительны, но нуждаются в постоянном внимании.
Немецкая овчарка
Уравновешенная порода с высоким уровнем преданности. Собаки любят быть рядом с хозяином и часто становятся героями историй о собачьей верности.
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Лабрадор-ретривер
Популярная порода, 30 лет возглавлявшая рейтинг Американского клуба собаководства. Универсальные собаки, часто работающие спасателями и терапевтами.
Акита
Японская порода, ставшая символом преданности благодаря истории о Хатико. Чрезвычайно отдана владельцам, но сдержанна с незнакомцами.
Также в перечень самых преданных входят чихуахуа, кокер-спаниель, пиренейская горная собака и сенбернар. Каждая из этих пород имеет свои особенности характера, но все их объединяет чрезвычайная преданность своим хозяевам.
Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.
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