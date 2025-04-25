Они опасны: какие запахи негативно влияют на здоровье кошек

Следует знать, что запахи играют важную роль в жизни кошек и могут оказывать существенное влияние на их самочувствие. Некоторые ароматы настолько раздражают кошачье обоняние, что могут вызвать стресс или даже проблемы со здоровьем.

Поэтому важно держать своих любимцев подальше от определенных веществ с резким запахом. Об этом пишет ТСН.

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Какие запахи не переносят кошки и почему они вредны

Аромат некоторых растений Мята, эвкалипт, розмарин, лаванда и герань – все это ароматные растения, содержащие фитонциды. Для кошек эти вещества являются раздражителями: они могут вызвать воспаление слизистых и проблемы с дыханием. Валериана и жимолость хоть и привлекают кошек, но в больших дозах тоже могут нанести вред. Кофе Запах молотого кофе резко неприятен для кошачьего обоняния. Более того, кофеин является опасным токсином для животных. Даже небольшое количество может спровоцировать отравление: судороги, дрожь, тошноту, учащенное сердцебиение. Бытовая химия Средства с хлором, аммиаком, агрессивными ароматизаторами или сильными дезинфицирующими свойствами могут вызвать аллергию, отравление, а также ожоги слизистых. Если дома есть кот, выбирайте только безопасную, натуральную бытовую химию. Табачный дым Кошки очень чувствительны к дыму и запаху табака. Он не только неприятен, но и опасен для их здоровья – содержит токсичные соединения, которые могут вызвать болезни дыхательной системы. Если вы курите, делайте это только вне дома. Бананы Хоть это и неожиданно, но перезрелые бананы имеют запах, похожий на ацетон, который чувствуют мгновенно коты. Для человека этот аромат практически незаметен, однако для кошки очень раздражителен. Эфирные масла Эти концентрированные ароматические вещества могут быть токсичными для кошек. Их печень не имеет ферментов для расщепления некоторых компонентов эфирных масел. Наиболее опасными для кошек считаются масла цитрусовых, мяты, чайного дерева, корицы, гвоздики, чабреца, розмарина и хвойных деревьев.

Если хотите обеспечить своему любимцу комфортную жизнь, избегайте использования резких ароматов в быту. Лучше выбрать нейтральные средства и ароматизаторы – это поможет сохранить здоровье вашего пушистого друга.

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