Они покоряют с первой минуты: топ фэнтези-сериалов

Любителям магии, мистики и увлекательных приключений предлагаем подборку увлекательных сериалов, где каждый найдет что-нибудь по душе. Об этом пишет РБК.

"Приключения Мерлина" погрузят зрителя в величественный мир Камелота, где молодой колдун должен исполнить свою судьбу. Сериал все равно придется по вкусу как ностальгирующим поклонникам, так и новичкам в этой легендарной истории.

"Волшебники" разворачивает драматическую историю о юных магах, овладевающих тайнами колдовства. Противостояние добра и зла среди учащихся ведет к неожиданным поворотам сюжета.

Первородные предлагают свежий взгляд на вампирскую сагу, поражая динамичным развитием событий и яркими характерами персонажей.

Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием

В "Волченке" обычный подросток сталкивается со сверхъестественным после нападения загадочного зверя, навсегда изменяющего его жизнь.

"Однажды в сказке" переплетает реальность со сказочным миром, когда женщина встречает мальчика, который называет себя ее сыном, который становится началом невероятной истории.

"Академия Амбрелла" объединяет супергеройскую тематику с семейной драмой, добавляя увлекательные приключения и спасение мира.

"Тайный круг" рассказывает мистическую историю девушки, которая после потери матери открывает в себе ведьмские способности и уходит в мир сверхъестественного.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!