Они поражают: топ – 4 необычные породы кошек

Очаровательные представители кошачьего мира привлекают внимание не только своей внешностью. От величественных скандинавских леших до изящных бесшерстных красавцев – каждая порода имеет свои неповторимые черты и темперамент.

РБК-Украина подготовило обзор необычных пород кошек, поражающих своим уникальным видом.

Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная. Источник: Википедия Норвежская лесная. Источник: Википедия

Скандинавский леший – это порода, славящаяся своим особым происхождением и характеристиками. В Норвегии ее называют "скогкатт", что указывает на ее европейские корни, уходящие в несколько веков. Считается, что предки этой породы появились в стране благодаря римским захватчикам, привезшим с собой домашних мурчиков.

Легенды Скандинавии также упоминают о котах, населявших эти земли на протяжении многих веков. Скандинавские лешие получили популярность в Соединенных Штатах в 1980-х годах благодаря своему игривому нраву и естественной ловкости. Эти коты восхищают не только своим видом, но и характером, став любимцами многих семей.

Сфинкс

Сфинкс. Источник: Википедия Сфинкс. Источник: Википедия

Бесшерстные коты – это порода, которую легко узнать благодаря их большим ушам и отсутствию меха. Эти мурчики становятся отличными домашними любимцами для людей, страдающих аллергией. Однако, из-за отсутствия шерсти, они часто мерзнут и ищут тепло, пытаясь найти комфортные объятия своих хозяев.

Коты без шерсти известны на протяжении всей истории, в частности в Древнем Египте, где их почитали как священные животные. Современные американские бесшерсти имеют происхождение от кошек, обнаруженных в Миннесоте и Канаде, где естественные мутации привели к отсутствию меха.

Уникальность этих кошек состоит не только в их внешнем виде, но и в характере. Они чрезвычайно общительны: любят своих хозяев, проявляя нежность и игривость. Эти кошки всегда ищут объятия и тепла, что делает их замечательными домашними компаньонами.

Египетская мау

Египетская мау. Источник: Википедия Египетская мау. Источник: Википедия

Пятнистый египтянин – это уникальная порода кошек, которая является единственной одомашненной породой с пятнышковой шерстью. Ее популярность обусловлена не только внешним видом, но и отличным характером, который делает ее отличным спутником.

Эта порода имеет давнюю историю: считается, что пятнистые египтяне были домашними питомцами еще тысячи лет назад, имея популярность среди древних египтян. Они были ввезены в США в 1980-х годах и быстро завоевали сердца людей.

Эти кошки отличаются своим умом, активностью и социальностью, что делает их идеальными домашними питомцами для семей.

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Корат

Корат. Источник: Википедия Корат. Источник: Википедия

Порода сиамский красавец имеет давнюю историю, берущую начало в Таиланде. Упоминания о них можно обнаружить в артефактах XIII века. Они привлекли внимание своей гладкой серебристо-голубой шерстью, компактным телом и большими выразительными глазами.

В Европу породу завезли в XIX веке, в США – в 1950-х годах. Сиамский красавец быстро приобрел популярность среди любителей кошек. В 1966 году Американская ассоциация любителей кошек (ACFA) признала породу и разрешила ей участвовать в чемпионатах.

Сегодня эта порода остается одной из любимых благодаря своему игривому и ласковому нраву.

Напомним, в Румынии объявили о новой породе кошек, получивших название трансильванских.

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