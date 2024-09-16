Они прекрасно находят общий язык с детьми: топ самых кротких пород кошек

Дети и кошки – неразрывный тандем. Пушистый друг может стать отличным компаньоном для объятий, надежным хранителем тайн и, что особенно ценно для родителей, относительно неприхотливым членом семьи, который научит детей терпению и ответственности. Однако, как отмечает Daily Paws, разные породы имеют свои особенности, поэтому важно тщательно выбрать наиболее подходящую породу кошек для детей.

Издание выделило восемь пород кошек, которые отлично впишутся в семье с детьми.

Американская короткошерстная

Эти уравновешенные и дружелюбные кошки созданы для семейной жизни. Они неприхотливы в уходе и обычно легко находят общий язык с кем-либо, будь то человек или другое домашнее животное.

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Бирманская кошка

Ассоциация любителей кошек характеризует бирманскую кошку как "мистическую, магическую и волшебную". Эти кошки с их выразительными голубыми глазами и милыми мордашками известны своей легкостью характера, кротостью, привязанностью и любознательностью, что делает их одной из лучших пород для детей.

Регдолл

Для семей, которые ищут любимца, похожего на мягкую игрушку, Рэгдолл может стать идеальным выбором. Эти кошки достаточно большие и имеют ярко-голубые глаза. Представители этой породы действительно наслаждаются компанией людей.

Мэйн-кун

Этих кротких великанов ценят за игривый нрав, который сохраняется на протяжении всей жизни. Кошки породы мейн-кун отлично вписываются в семейную жизнь и также популярны как терапевтические животные.

Абиссинские кошки

Энергичные, умные, преданные и ориентированные на людей, абиссинские кошки отлично подходят для семей с детьми постарше (они могут избегать малышей и младенцев).

Менкс

Эти кошки часто рождаются без хвоста. Они активны, но не чрезмерно, а их мощные задние лапы позволяют им совершать высокие прыжки во время игр в доме, что обеспечило породе репутацию "собакоподобных" кошек благодаря их игривости и преданности.

Европейская бурма

Бесстрашные европейские бурманские коты сохраняют игривость и доброжелательность даже в почтенном возрасте. Эти кошки любят находиться рядом со своими хозяевами. Бытует мнение, что стоит завести одного из этих элегантных, неприхотливых кошек, и вы навсегда останетесь поклонником этой породы!

Гималайский

Гибрид сиамской и персидской пород, гималайский кот вобрал самые лучшие черты обоих. Эти кошки от природы кроткие и игривые. Благодаря своему волшебному облику и великолепному характеру гималайские коты часто становятся любимцами всей семьи.

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

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