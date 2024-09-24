Они разрушат брак: что категорически нельзя делать в отношениях

В отношениях каждый поступок имеет значение, и даже незначительные на первый взгляд действия могут оказаться разрушительными для брака. Специалисты психологии выделили пять ключевых факторов, которые могут привести к быстрому распаду отношений. Об этом пишет ТСН.

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Какие поведенческие паттерны партнеров могут вызвать разрыв?

Чрезмерная критика партнера. Не стоит ожидать, что кто-то будет полностью отвечать вашим представлениям, даже если это ваш любимый человек. В отношениях важно сосредотачиваться на положительных аспектах. Научитесь ценить того, кто рядом, не зацикливаясь на несоответствии вашим идеалам. Помните, что ваши ожидания не совпадают с реальностью другого человека.

Не стоит ожидать, что кто-то будет полностью отвечать вашим представлениям, даже если это ваш любимый человек. В отношениях важно сосредотачиваться на положительных аспектах. Научитесь ценить того, кто рядом, не зацикливаясь на несоответствии вашим идеалам. Помните, что ваши ожидания не совпадают с реальностью другого человека. Неспособность простить прошлые ошибки партнера, даже если он прилагает усилия, чтобы их не повторять. Если близкий человек пытается исправить ситуацию и изменяет свое поведение, следует простить. Если это невозможно, лучше завершить отношения, чем постоянно напоминать о прошедших промахах. Такие отношения обречены, поскольку партнер в конце концов устанет от постоянных упреков.

даже если он прилагает усилия, чтобы их не повторять. Если близкий человек пытается исправить ситуацию и изменяет свое поведение, следует простить. Если это невозможно, лучше завершить отношения, чем постоянно напоминать о прошедших промахах. Такие отношения обречены, поскольку партнер в конце концов устанет от постоянных упреков. Наличие депрессии у вас или партнера без обращения за помощью. Если вы замечаете такие симптомы как нарушение сна, потеря аппетита, отсутствие радости, низкая энергичность, чувство безнадежности – следует обратиться к специалистам. Депрессия может негативно влиять на отношения, вызывая раздражение из-за благополучия окружающих.

Если вы замечаете такие симптомы как нарушение сна, потеря аппетита, отсутствие радости, низкая энергичность, чувство безнадежности – следует обратиться к специалистам. Депрессия может негативно влиять на отношения, вызывая раздражение из-за благополучия окружающих. Игнорирование просьб партнера. Если вы занимаете оборонную позицию, действуете только в собственных интересах, не считая потребностей партнера, ваши отношения под угрозой. Взаимоотношения предполагают учет интересов обеих сторон и способность к компромиссам. В противном случае партнер может устать от односторонности отношений.

Если вы занимаете оборонную позицию, действуете только в собственных интересах, не считая потребностей партнера, ваши отношения под угрозой. Взаимоотношения предполагают учет интересов обеих сторон и способность к компромиссам. В противном случае партнер может устать от односторонности отношений. Стремление "усовершенствовать" партнера. Если вы пытаетесь сменить свою половинку под влиянием идеализированных представлений, вас может ожидать разочарование. Вы не имеете права перекраивать другого человека под свои стандарты. Подумайте, было бы вам приятно, если бы кто пытался сделать из вас "идеал" по собственным меркам.

Напомним о словах, которые никогда не должен слышать ваш сын.

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