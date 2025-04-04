Они считаются опасными: какие породы собак должны носить намордник на улице
Собаки – преданные друзья человека, которые дарят радость и комфорт. Однако даже самый спокойный любимец может внезапно проявить агрессию, особенно во время прогулки.
Некоторые породы считаются потенциально опасными, поэтому их выгул без намордника запрещен. Об этом пишет Радиотрек.
Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться
Это касается таких собак:
- Кавказская овчарка
- Немецкая овчарка
- Ротвейлер
- Американский питбультерьер
- Алабай
- Бультерьеры (американский, английский, стаффордширский)
- Акбаш
- Канарский дог
- Аргентинский дог
- Доберман
Правила для больших собак
Кроме указанных пород, все собаки с весом более 10–15 кг также должны выгуливаться в наморднике. Даже небольшие, но агрессивные породы могут представлять угрозу, поэтому владельцам следует позаботиться о безопасности окружающих.
Правильное использование намордника – важная составляющая ответственного содержания собаки, помогающая избежать нежелательных инцидентов.
Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!