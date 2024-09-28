Они сделают ваш образ стильным и дорогим: на какие цвета обратить внимание этой осенью

С приходом прохлады и красочного осеннего пейзажа, тенденции в одежде также претерпевают изменения. Этот сезон демонстрирует палитру от ярких до пастельных тонов, придающих образам изысканность. Если вы хотите быть на пике моды этой осенью, обратите внимание на четыре цвета, которые добавят вашему гардеробу особого шарма. Об этом пишет who.

Пастельный голубой

Нежно-голубой вносит свежесть в осенние комплекты, создавая интересный контраст с традиционными темными оттенками. Этот мягкий цвет, приобретший популярность летом, выглядит еще более изящно осенью. Прекрасно подходит для рубашек, юбок и тонких джемперов.

Трендовые цвета осени-2024. Источник: who Трендовые цвета осени-2024. Источник: who

Шоколадный

Шоколадный оттенок становится новым базовым цветом, предлагая теплую и роскошную альтернативу черному и серому. Он гармонично сочетается с другими осенними тонами, такими как винный и горчичный. Экспериментируйте с фактурами – от объемных свитеров до замшевой обуви, чтобы создать элегантный и изысканный образ.

Трендовые цвета осени-2024. Источник: who Трендовые цвета осени-2024. Источник: who

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Приглушенный зеленый

Приглушенный зеленый – это сдержанный, но привлекательный тон, создающий атмосферу покоя. Идеально подходит для легких платьев и уютных кардиганов. Этот цвет отлично сочетается со светлыми нейтральными и насыщенными осенними оттенками, особенно с бордо и темно-красным.

Трендовые цвета осени-2024. Источник: who Трендовые цвета осени-2024. Источник: who

Серый

Серый – это классический, но современный нейтральный цвет, который стоит иметь в осеннем гардеробе. Этот холодный оттенок освежает любой ансамбль и прекрасно смотрится в однотонных образах. Его можно сочетать с яркими цветами, например, пламенно-красным, для создания стильного контраста.

Трендовые цвета осени-2024. Источник: who Трендовые цвета осени-2024. Источник: who

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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