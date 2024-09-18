Они всегда будут в моде: 6 трендовых моделей курток 'вне времени'

Рассмотрим несколько вариантов осенней верхней одежды, которые не только соответствуют современным модным тенденциям, но и будут оставаться актуальными в течение нескольких сезонов. Об этом пишет Oboz.

Классический бомбер

Бомбер – это универсальный элемент гардероба, который легко комбинируется с разными стилями. Его можно сочетать как с джинсами и спортивной одеждой, так и с легкими платьями и сапогами. Экспериментируйте с разными материалами – от кожи до атласа, чтобы разнообразить свои осенние образы.

Винтажная куртка

Не стесняйтесь носить винтажную куртку, если она у вас есть. Популярность ретро-стиля снова на пике. Создавайте контрастные образы, сочетая ее с разными стилями – от спортивного до романтического. Особенно модными считаются потертые модели натуральных оттенков.

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Куртка в стиле пэчворк

Куртка, созданная из лоскутов кожи или ткани, не только выглядит стильно, но и демонстрирует ваше экологичное сознание. Она станет отличным дополнением к вашему гардеробу, освежая привычные комплекты.

Куртка с анималистическим принтом

Если вам надоели однотонные варианты, попробуйте куртки с анималистическими принтами – от леопардового до змеиного. Выбирайте модели из различных материалов, например из искусственной кожи, и комбинируйте их с нейтральными цветами.

Кожаная куртка-рубашка

Кожаная куртка-рубашка – это элегантный и минималистичный выбор для осени. Предпочтите модели с утеплением в оттенках шоколадного, бордового или темно-зеленого для максимально комфортного и стильного вида.

Байкерская куртка

Для тех, кто стремится придать образу смелости, байкерская куртка станет идеальным выбором. Обратите внимание на модели с выразительными плечами и интересными деталями – нашивками или нумерацией.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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