Они выбирают карьеру и приключения вместо декрета: какие знаки зодиака не готовы к материнству

Несмотря на то, что практически каждая женщина мечтает побывать в качестве матери, жизнь в декретном отпуске не для каждой. Есть и такие, которые сначала хотят построить карьеру, развлечься, а потом уже заводить семью.

К таким женщинам относятся родившиеся под несколькими знаками зодиака, убеждают астрологи. Им присущ безумный и смелый характер, потому что они активны и не терпят скуки, пишет Оdzadu .

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Лев

Представительница этого знака зодиака не всегда готова стать матерью, потому что ей нравится наслаждаться вечерней жизнью и ничем не заниматься. Она полон энергии и не может себе представить, что сейчас кто-то лишит ее этой энергии. Такая женщина любит путешествовать и поняла, что с маленькими детьми нелегко, поэтому сейчас об этом не думает. Она верит, что всему в жизни свое время, потому пускает все на самотек.

Весы

Среди женщин, которые не собираются так скоро выходить замуж, женщина-Весы умеет радоваться жизни. Она поет и пляшет так, будто никто не видит. Когда она счастлива, она честна, когда она сердится, это все знают. Также она ничего не скрывает и все еще имеет в себе того вечного ребенка. Вот почему она не может представить, что сейчас ей придется беспокоиться еще об одной вещи.

Стрелец

Астрологи говорят, что жизненный девиз женщины, рожденной под этим знаком зодиака: "Мы живем только раз", поэтому она пытается наслаждаться всем, что может предложить жизнь. Каждый день для нее – это приключение, которое не знает заранее, чем закончится. Она непредсказуема, и если вы увидели ее сегодня дома, завтра ее не может быть. Путешествовать для нее лучше, чем выйти замуж за мужчину.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о лучших любовниках среди знаков зодиака.

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