Они живут меньше всего: какие породы собак имеют кратчайшую продолжительность жизни

Завести собаку — значит принять не только счастье от совместной жизни, но и неизбежную боль прощания, которая наступит раньше, чем хотелось бы. Особенно трудно это осознать, зная, что продолжительность жизни собаки во многом зависит от ее породы.

Ученые подтвердили: чем больше животное, тем быстрее оно стареет и тем раньше покидает этот мир. Об этом пишет rockykanaka.

Почему большие собаки живут меньше?

У больших пород ресурсы организма тратятся преимущественно на рост, а не на регенерацию, что приводит к более быстрому износу внутренних систем. Это делает их более уязвимыми к серьезным болезням — сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с суставами и даже онкологии.

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ТОП-10 пород с кратчайшей продолжительностью жизни

Ирландский волкодав Огромный и благородный пес, но в среднем живет всего 6–8 лет. Причины: онкология, заболевания сердца, дисплазия. Бернский зенненхунд Доброжелательный семейный любимец, редко доживающий до 10 лет. Основные проблемы – рак, заворот кишок и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Немецкий дог Впечатляет своим ростом, но живет недолго - 7-10 лет. Частые заболевания: сердечно-сосудистые патологии и дисплазия. Леонбергер Огромный пес с кротким нравом. Его средний возраст – около 9 лет. Уязвим к завороту желудка, раку и проблемам с суставами. Ньюфаундленд Настоящий спасатель и пловец, но живет 9–10 лет. Основные риски – сердечная недостаточность, дисплазия, ожирение. Сенбернар Надежный и дружелюбный гигант, но средняя продолжительность жизни – 8–10 лет. Часто болеет сердцем, глаза, имеет склонность к онкологии. Могучий пес, жизнь которого ограничивается 5–8 годами. У него высока вероятность развития дыхательных проблем, сердечных заболеваний, дисплазии и онкологии. Бульмастиф Мощный охранник, смесь мастифа и бульдога. Живёт 7-9 лет. Типичные проблемы – кардиомиопатия, гипотиреоз, проблемы с суставами. Английский мастиф Вес свыше 90 кг, а жизнь - 6-10 лет. Часто страдает заворотом желудка, болезни глаз и суставов. Английский бульдог Его узнают с первого взгляда благодаря характерной морде. Но проживает он только 8–10 лет из-за дыхательных нарушений, сердечных заболеваний и суставных проблем.

Почему важно учитывать продолжительность жизни породы?

Знание о том, сколько живет та или иная порода, позволяет принимать осознанные решения при выборе домашнего питомца. Если вы выбираете собаку с более короткой продолжительностью жизни, следует быть готовой как к дополнительному уходу, так и к эмоциональным вызовам в будущем.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак являются преданными хозяину.

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