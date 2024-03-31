Онкологи сказали, как мытье тела может помочь выявить рак крови

Эксперты утверждают, что горячий душ может служить индикатором наличия лейкемии или рака крови. Доктор онкологии из Центра лечения рака Америки (CTCA) Юджин Ана рассказал, что зуд после принятия душа может быть признаком, на который следует обратить внимание.

Обычно симптомы рака крови на начальных стадиях могут быть скрыты под общей слабостью, быстрой утомляемостью и мелкими повреждениями кожи. Однако, согласно врачу-онкологу, особенно чувствительные клетки с высоким содержанием гистамина могут вызвать зуд от горячей воды на ранних этапах болезни, пишет портал Express.

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Важно отметить, что зуд не всегда является признаком серьезной проблемы со здоровьем и может быть связан с другими факторами, такими как пересушенная кожа или чрезмерно горячая вода. Однако, если этот симптом повторяется, особенно у людей старше 40 лет, рекомендуется обратиться к врачу для дополнительного обследования, в частности, проведения общего анализа крови.

Итак, обратите внимание на свое состояние во время принятия душа – это может помочь вовремя выявить проблему.

Некоторые эксперты полагают, что горячий душ может стать необычным индикатором лейкемии или рака крови. Но важно помнить, что это только один из возможных симптомов.

На ранних стадиях рака крови симптомы могут походить на другие заболевания:

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Небольшие повреждения на коже

Один из необычных сигналов, на который следует обратить внимание, – это зуд после принятия горячего душа. По словам эксперта, клетки с высоким содержанием гистамина (вещества, ответственного за аллергические реакции) на ранних стадиях рака крови становятся более чувствительными. В результате кожа может реагировать на горячую воду, вызывая зуд.

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