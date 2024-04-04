Опасная магнитная буря ударила по Земле: сколько будет продолжаться и как защититься

В четверг, 4 апреля, на Земле длится мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигла 5 баллов из 9 возможных.

По данным сервиса Meteoagent, завтра, 5 апреля, магнитная буря не стихнет и будет ощутима для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Эти колебания могут влиять на работу электросетей, систем связи и GPS, а также на самочувствие людей.

Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?

Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть разным. Некоторые люди чувствуют:

Головная боль

Головокружение

Слабость

Усталость

Повышенную раздражительность

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Как пережить магнитные бури?

Рекомендации для людей, чувствительных к магнитным бурям:

Следите за прогнозом магнитных бурь. Заранее подготовьте аптечку с необходимым лекарством. Избегайте физического перенапряжения. Пейте больше воды. Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Соблюдайте режим сна. Принимайте контрастный душ. Проводите время на открытом воздухе. Занимайтесь медитацией или йогой.

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитной бури, обратитесь к врачу.

Что запрещено во время магнитных бурь:

Ограничьте употребление кофе, алкоголя и табака.

Уменьшите время работы и просмотра телевизора.

Примите ванночку с добавлением эфирных масел.

Слушайте спокойную музыку.

Сделайте массаж.

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