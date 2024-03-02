Определяет силу полета: ученые обнаружили древний узор, скрытый в перьях птиц (фото)

Ученые обнаружили, что за силой полета стоит определенный набор правил перьев. Все летающие птицы имеют от 9 до 11 асимметричных маховых перьев, которые называются первичными.

Это количество, а также симметрия перьев и пропорции крыльев точно отражают способность к полету, сообщает sciencealert.

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Просматривая окаменелости, исследователи определили, какие предки птиц имели эти черты, а значит, вероятно, могли летать. Это включает в себя археоптерикса, который считается одним из древнейших птицеподобных животных, а также микрорапторов, крошечных четырехкрылых динозавров.

Исследование также свидетельствует, что полет у динозавров, вероятно, развивался всего один раз. Это утверждение противоречит предыдущим теориям, основанным только на данных о скелетах.

Ученые считают, что изучение структуры перьев может дать нам больше информации об эволюции полета. Это исследование является важным шагом в понимании того, как динозавры превратились в птиц.

Напомним, в Полинезии нашли сразу восемь новых радужных видов пчел, прыгающих по островам.

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