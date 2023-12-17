Опытный садовник рассказал, нужно ли обрезать плодовые деревья в декабре

Зимняя обрезка плодовых деревьев – важная процедура, которая может положительно повлиять на урожайность и здоровье растений. Однако можно ли проводить обрезку зимой, и если да, то когда?

Ответ на этот вопрос зависит от конкретных климатических условий, пишет УНИАН. В большинстве случаев декабрь не лучшее время для обрезки, особенно если в вашем регионе зима холодная. Обрезка в это время может повредить растения, поскольку они находятся в периоде покоя и менее активны.

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Однако опытные садоводы утверждают, что единственная причина, почему нельзя обрезать деревья зимой – экстремальная для растений температура -10 и ниже градусов. Если на улице теплее, то смело можете вооружаться садовыми ножницами, ведь дерево, которое находится в покое (а это только зимний период), легче перенесет неприятную процедуру.

Когда лучше обрезать плодовые деревья

Обрезку нужно проводить после окончания вегетации и до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек. Таким образом можно определить, что лучшее время для обрезки плодовых деревьев – это конец осени или начало зимы, когда температура воздуха не опускается ниже -10 градусов.

Какие виды обрезки можно проводить зимой

Зимой можно производить следующие виды обрезки плодовых деревьев:

Формирование кроны. Этот вид обрезки позволяет придать дереву желаемую форму и размер.

Санитарная обрезка. Этот вид обрезки позволяет удалить больные, сухие или поврежденные ветки.

Прореживание кроны. Этот вид обрезки позволяет улучшить освещенность и вентиляцию кроны, что способствует лучшему плодоношению.

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