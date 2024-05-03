Орхидеи будут цвести, как сумасшедшие, если их правильно удобрять
Орхидеи известны сложным уходом и невероятно красивыми цветами. Добавление правильного удобрения может помочь растению получить дополнительный стимул к цветению.
Специалисты советуют использовать для прикормки рисовую воду раз в неделю. Об этом сообщает Express.co.uk.
Достаточно использовать воду, в которой промывался рис перед приготовлением. Жидкость очень полезна для растений.
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Вода из промытого риса содержит N, P, K, микроминералы, аминокислоты и витамины, которые могут ускорить рост. Однако не стоит злоупотреблять этим удобрением.
Неправильное использование и чрезмерное внесение может привести к расцвету вредных бактерий и плесени и привлечь вредителей, которые лакомятся крахмалом, таких как муравьи и мошки.
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