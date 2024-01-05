Орхидеи не прекратят цвести, если их поливать особым образом

Орхидеи славятся тем, что за ними трудно ухаживать, особенно в период цветения. Однако есть способ, который позволит продолжить цветение.

Любители садоводства предложили применить определенную технику полива. Об этом сообщает Express.co.uk.

В частности, некоторые советуют держать орхидею, погруженной в воду. Таким образом, цветок будет иметь достаточно воды.

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Впрочем, эксперты указывают, что орхидеи не любят постоянную воду. Достаточно полстакана раз в неделю. Если оставить орхидею в воде на несколько дней, корни загниют и наполнятся водой.

Растение можно погружать в воду, однако важно, чтобы часть корней имела доступ к кислороду и свету. Важно давать корням дышать.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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