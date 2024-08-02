Орхидея будет расцветать снова и снова благодаря простому самодельному удобрению

Орхидеи известны цветами потрясающей формы и с отличным ароматом. Однако если эти комнатные растения не получат того, что им нужно, их цветение будет длиться недолго.

Не обязательно покупать магазинные удобрения для орхидей. Достаточно сделать самодельную подкормку из банановой шкурки, сообщает Express.co.uk.

Порежьте банановую шкурку на кусочки и замочите в теплой воде на несколько часов – чем дольше, тем лучше. Затем используйте эту воду, чтобы подкормить орхидею.

Читайте также: Легко и просто: эффективные лайфхаки по уходу за орхидеями

Повторять этот процесс следует каждые 10 дней для получения оптимальных результатов. Вода из банановой шкурки является "хорошим органическим удобрением", поскольку она богата калием, фосфором и кальцием.

Рисовая вода также является прекрасным органическим удобрением, поскольку содержит небольшое количество азота, фосфора и калия, а также крахмала, который полезен корням. Просто замочите немного риса в воде примерно на полчаса или больше, процедите воду в бутылку или банку, дайте ей бродить в течение недели и держите ее подальше от прямых солнечных лучей.

Неплотно закройте бутылку крышкой или накройте ее дышащей тканью, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Через неделю разбавьте раствор равным количеством воды и опрыскивайте корни, оставляя действовать как инсектицид.

Напомним, мы уже писали, когда стоит высаживать пионы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !