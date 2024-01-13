Орхидея может цвести непрерывно до двух лет: Садовод поделился секретом

Орхидеи могут долго давать прекрасное цветение, если за ними правильно ухаживать. Один садовник убеждает, что благодаря особому уходу растение цвело непрерывно два года.

Ли Брэдшоу оставил орхидею в маленьком горшке с мхом. Яркий свет на подоконнике и замачивание каждые 10 дней или около того в разбавленной воде с удобрением позволили стимулировать цветение, сообщает Express.co.uk.

Регулярная подкормка орхидей обеспечивает их питательными веществами, необходимыми для оптимального здоровья и яркого цветения. Многие забывают это сделать.

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Специалисты рекомендуют удобрять орхидеи раз в две недели или хотя бы раз в месяц только после того, как их цветение прекратится. Для подкормки орхидей используйте слабый раствор сбалансированного растительного удобрения – содержащего равное количество азота, фосфора и калия.

Удобрение следует использовать в половинном количестве, поэтому смешайте его с равным количеством воды перед нанесением на орхидею. Всегда пропускайте полив в дни внесения удобрений.

Используя узкую воронку, медленно влейте удобрение в горшок, избегая попадания раствора на листья. Слейте излишки раствора.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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